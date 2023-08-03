Американский генерал Бен Ходжес, когда рассказывает о вариантах освобождения Крыма каждый раз подчеркивает, что полуостров можно отвоевать быстро и не бросая на это больших резервов и ресурсов. Для этого украинской армии в первую очередь нужно перебить военную логистику оккупантов, чем они сейчас активно занимаются.

Об этом в эфире ютуб-канала "Сейчас" рассказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев.

По его словам, в первую очередь ВСУ нужно ударить по Крымскому мосту, так чтобы его уничтожить, чтобы сделать невозможной военную логистику группировки российской оккупационной армии на территории Крыма и Севастополя.

"Ну, а дальше систематически и методически уничтожать все враждебные объекты и базы на территории Крыма. Их, кстати, независимые журналисты-исследователи нашли 232, хотя за кулисами говорят, что таких объектов может быть на территории Крыма и Севастополя до полутысячи", - говорит Селезнев.

Как отмечает эксперт, за время оккупации Крыма россияне притянули очень много вооружения и другого военного хлама в Крым, чтобы превратить полуостров в так называемый непотопляемый авианосец.

"Ну Крым точно не утонет, но то что мы со временем уничтожим всю вражескую военную инфраструктуру – это, кажется, справедливо", - подытожил Владислав Селезнев.

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