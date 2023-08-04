На востоке Украины продолжается напряженная обстановка в результате наступления российских вооруженных сил, несмотря на активные обстрелы со стороны украинских военных. Российские войска продолжают стремиться захватить стратегически важные населенные пункты, такие как Авдеевка и Марьинка.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее о ситуации на фронте за последние стуки, а также разобрал более детально ситуацию на нескольких направлениях, где наиболее "горячо".
На Бахмутском направлении силы обороны Украины успешно сдерживают противника, действуя в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Однако, российские силы не останавливаются и наносят авиационные удары по районам Временного Яра, Ивановского и Дружбы.
Запорожское направление также оказалось под угрозой, где враг нанес авиаудары по районам Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Российские силы активно концентрируют усилия, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.
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"В то время как восточные направления подвергаются нападениям, ВСУ продолжают свою наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они стараются закрепиться на достигнутых рубежах и предпринимают меры контрбатарейной борьбы, чтобы эффективно отталкивать вражеские атаки" - деилтся эксперт.
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