Силы обороны Украины активизировали удары по военным объектам россиян в Крыму, скоро логистика будет прервана и оккупанты не смогут снабжать свою группировку на юге.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Михаил Притула.

По его словам, на южном направлении, на юге Запорожской области украинские войска тщательно уничтожают склады с боекомплектом, уничтожают пути снабжения оккупантов их группировки на юге. То же самое происходит в Крыму, куда ВСУ бьет по военным складам и военным базам русских.

"Вооруженные силы Украины достаточно тщательно отрабатывают, зачищают эту территорию от наличия больших складов с вооружением русских. Мы говорим каждый день, видим прилеты по складам армейского уровня. То есть это склады, которые должны обеспечивать несколько недель войска оккупантов. Вот они сейчас уничтожаются, восстановить их быстро они не смогут. Все это понемногу уничтожается, наши враги не смогут восстановить эти склады и эту систему снабжения, которую они строили почти год", - говорит Михаил Притула.

Как считает эксперт, сам Крым окажется в ситуации такого эсклава, когда не смогут войска, которые находятся в Крыму, получать поставки ни по сухопутному коридору, ни через Керченский мост, ни паромными переправами.

"Это будет в ближайшее время, я думаю. И таким образом собственно те, кто оказался в Крыму, они будут просто отмобилизованы, их бросят в траншеи, которые их уже ждут. Вот что происходит. И когда наши выйдут до Молочного лимана – это на юге Запорожской области – тогда произойдет достаточно интересный процесс "исхода из Крыма". Там всем станет понятно, что надо убегать, но бежать уже будет очень почти невозможно. И там будет достаточно интересная ситуация в Крыму, когда начнется паника и они будут там панически убегать", - говорит эксперт.

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