Военный эксперт рассказал, как украинская армия может взять огневой контроль над Крымом, не заходя на полуостров.

Если Вооруженным силам Украины удастся освободить Мелитополь и отрезать россиянам сухопутный коридор, тогда можно будет взять Крым на огневой контроль, не заходя на территорию полуострова

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал израильский военный эксперт Григорий Тамар.

По его словам, сейчас главная задача, прорвать оборону на запорожском направлении, даже не выходя может быть к самому побережью Азовского моря.

"Если вы возьмете, например, Мелитополь, там надо взять под огневой контроль трассы снабжения, линии снабжения, которые позволяют снабжать по суше крымскую группировку. Если вам удастся отрезать огневым контролем или физически отрезать крымскую группировку снабжения и параллельно вывести из строя Крымский мост, то дальше берется под огневой контроль Крымский полуостров", - говорит Григорий Тамар.

По его словам, это не обязательно должно произойти в ближайшее время, это может случится и в декабре. ВСУ просто берут под огневой контроль этот изолированный анклав Крымский полуостров, военную группировку россиян и продолжают наносить точечные удары по важным военным объектам.

"Ну и давайте не будем забывать про те две тысячи ваших военнослужащих, которые сейчас проходит обучение в Британии. Вот эта бригада спецназа, по сути говоря, которая готовиться сейчас для того, чтобы участвовать в этой кампании. Но опять же, если просто взять туда завести эту бригаду спецназа, бросить ее там, то их уничтожат. Она сама по себе ничего не решит, но как комплексная мера в совокупности с другими методами воздействия, как одна из многих составляющих, вот тогда она может быть очень ощутима и своевременна", - говорит эксперт.

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