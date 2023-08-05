Американский политолог Рамиз Юнус прокомментировал будущую встречу Путина с Эрдоганом. Об этом специалист поделился в эфире "Другая страна".

"Не обязательно встречаться с Анкаре или Стамбуле. Можно встретится и в Сочи. Тем более вопросов у них накопилось в огромном количестве, ведь после президентских выборов в Турции они не встречались", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что к тому же у Турции в последние время были интересные позиции. Президент Украины встречался с Эрдоганом и тот сделал некоторые шаги в сторону Украины.

"Они вызывают определенную изжогу у Кремля и поэтому он со своей стороны делает определенные шаги. Они не переходят красную черту, потому что это большая политика, но они понимают, что им нужно будет встречаться", - добавил специалист.

Эксперт добавил, что у Турции и России есть общие интересы в Ливии, Сирии, Южном Кавказе, зерновой сделке и многом другом. Но они этого не будут делать ради того, чтобы ничего не получить. Поэтому на данной встрече должно что-то решиться. Ведь после выхода из зерновой сделки России Путин делает все, чтобы уничтожить порты Украины, чтобы вопрос исчез с повестки дня. А Эрдогану нужно, чтобы она продолжалась.

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