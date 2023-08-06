Военный эксперт Алексей Гетьман прокомментировал критику западных партнеров, что ВСУ медленно наступают. Об этом специалист поделился в интервью "ТСН".

"Наша тактика состоит в том, что мы не быстро, но продвигались и при этом нести минимальные потери в людях и технике. Я думаю, что эта тактика, которую мы используем, она станет современной тактикой для многих стран НАТО, которые возьмут это на вооружение", - сказал специалист.

Эксперт добавил, что западная тактика состоит в том, что нужно сделать массированный артиллерийский, ракетный и авиационный удары по врагу. Это должна быть бешеное преимущество во всех видах войск и после этого, когда от врага почти ничего не осталось, тогда идут вперед сухопутные войска.

У Украины нет возможности продемонстрировать подобную тактику. Даже самолетов нет, ведь только в этом месяце начнутся учения на западных самолетах, хотя не понятно, чему их учить, ведь они фору сами дадут.

Также у ВСУ нет преимущества в артиллерии и ракетах, а также господства в воздухе. Поэтому пусть западные партнеры объяснят, как при таких исходных данных Украина может использовать их тактику и иметь успех.

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