Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал повреждение Чонгарского и Армянского мостов. Об этом специалист рассказал в интервью ТСН.

Специалист отметил, что у россиян будут проблемы со снабжением, ведь был поврежден железнодорожный мост. А подавляющая часть логистики оккупантов завязана на железной дороге. Поэтому россиянам придется искать другие пути для восстановления логистики, ибо тот мост не скоро починят.

"Поскольку силы обороны взялись за Чонгарское направление, у меня есть ощущение, что мы наблюдаем то, что я всегда говорил. Рассматривая Запорожскую область ее нужно воспринимать, как освобождение правобережной Херсонщины", - отметил специалист.

Эксперт добавил, что на Херсонщине освобождение началось фактически в мае 2022 года. В свою очередь повышение интенсивности освобождения началось в июле. Тогда ВСУ начали наносить удары по Каховскому и Антоновскому мостам.

"Все это говорит о том, что сейчас, что силы обороны Украины на материковом юге переходят к интенсификации своих наступательных действий. Потому что начались удары по мостам. То есть, логистика перестает работать", - подытожил эксперт.

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