Так, в Якутии пылают леса площадью 125,6 тыс. га. Пока пожарные не могут справиться с десятками пожаров.
Также вспыхнули леса в Краснодарском крае.
Также напомним, что лесные пожары в Якутии уже бушевали в 2021-м году и достигли тогда рекордных показателей - сгорело почти 8,5 млн га лесов.
«Усть-Майском и Алданском районах полыхает, Якутия очень давно сгорает, под сотню мы пожаров за это время насчитали, про этом госвраги, из пропаганды, ничего не рассказали…»,
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«Так и до Москвы дойдет»,
«В лесу зверей жалко»,
«Жаль природу и животных»,
«Сибирь - это в первую очередь природа и один из огромнейших лесных массивов на Земле»,
"И каждый год все больше и больше",
"Таким образом скрывают незаконные вырубки",
"Опять вырубки скрывают", - комментируют в Сети новые лесные пожары в России.
Якутия - крупнейший субъект Российской Федерации, республика в ее составе, а также самая большая административно-территориальная единица в мире. По размеру территории Якутия превосходит Аргентину — восьмое государство в мире по площади.
Напомним, ранее стало известно о масштабных пожарах в Греции.
Огонь добрался до военных складов.
Также сообщалось о страшном пожаре в Турции.
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Также сообщалось о пожаре в Херсоне - россияне ударили по центру города.