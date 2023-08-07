Так, в Якутии пылают леса площадью 125,6 тыс. га. Пока пожарные не могут справиться с десятками пожаров.

Также вспыхнули леса в Краснодарском крае.

Также напомним, что лесные пожары в Якутии уже бушевали в 2021-м году и достигли тогда рекордных показателей - сгорело почти 8,5 млн га лесов.

«Усть-Майском и Алданском районах полыхает, Якутия очень давно сгорает, под сотню мы пожаров за это время насчитали, про этом госвраги, из пропаганды, ничего не рассказали…»,

«Так и до Москвы дойдет»,

«В лесу зверей жалко»,

«Жаль природу и животных»,

«Сибирь - это в первую очередь природа и один из огромнейших лесных массивов на Земле»,

"И каждый год все больше и больше",

"Таким образом скрывают незаконные вырубки",

"Опять вырубки скрывают", - комментируют в Сети новые лесные пожары в России.

Якутия - крупнейший субъект Российской Федерации, республика в ее составе, а также самая большая административно-территориальная единица в мире. По размеру территории Якутия превосходит Аргентину — восьмое государство в мире по площади.

Напомним, ранее стало известно о масштабных пожарах в Греции.

Огонь добрался до военных складов.

Также сообщалось о страшном пожаре в Турции.

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Сильный взрыв прогремел в Полтаве, стали известны подробности.

Также сообщалось о пожаре в Херсоне - россияне ударили по центру города.