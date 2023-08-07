Военный Максим Жорин прокомментировал ситуацию, которая сейчас в Бахмуте. Об этом защитник рассказал на "Фабрике новостей".

Как отметил военный, под Бахмутом россияне не так сильно смогли заминировать территорию, как на Запорожском направлении. Тем не менее россиянам хватает несколько часов, чтобы сделать простое минирование территории и это создает проблемы ВСУ при освобождении украинской земли.

Защитник добавил, что Бахмут имеет важное значение для оккупантов. Они планируют развить свой успех на этом направлении, чтобы оккупировать всю Донецкую область.

"И именно поэтому они перебрасывают столько сил, чтобы не только удержать, но и попробовать отбить и откинуть нас на этом направлении. Единственное что, у них сейчас не выходит реализовать даже первый этап - остановить, но некоторое замедление там происходит, ведь сил у врага очень много, как и техники. И это подготовленные опытные подразделения, которых выбивать намного сложнее, чем обычную часть", - рассказал воин.

Военный также добавил, что если смотреть на ситуацию со стороны Украины - то ВСУ должны возвращать этот город под свой контроль. Это закроет вопрос этого направления и не позволит россиянам осуществить свой план.

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