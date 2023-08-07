Военный эксперт Петр Черник прокомментировал ситуацию на фронте. Об этом специалист рассказал на "Фабрике новостей".

"Обвалить южный фронт и все условия для этого складываются и выйти на на северное азовье, обрубав сухопутную часть обеспечения и движения в Крым. И почему я в этой части я имею некоторый весомый оптимизм. Они очень сильно усиляют перекопский перешеек", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что если бы россияне были уверены, что могут удержать южный плацдарм, они бы не укрепляли выход в Крым. Это и есть главное задание в ближайшей перспективе для ВСУ. Поэтому нужно набраться терпения и ждать новостей с фронта.

При этом эксперт добавил, что быстрого прорыва как в Харьковской области не будет. Тут идет второй сценарий, который был в Херсонской области. И начался он тогда с уничтожения Антоновского моста. Через несколько месяцев только после начала операции ВСУ освободили Херсон.

Подобная ситуация разворачивается сейчас на юге. ВСУ уничтожат мосты россиян, чтобы выдавить их после после того, как они потеряют силы. Оккупанты будут вынуждены покинуть южный плацдарм, так как они не смогут снабжать свою группировку после уничтожения мостов.

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