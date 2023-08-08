Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, какая ситуация на Бахмутском направлении. Об этом эксперт сообщил специалист в интервью "Сейчас".

"Ситуация усложнилась, так как мы достигли определенных успехов в наступательных действиях. Может не так, как нам бы хотелось, особенно, как это говорили журналисты из западных изданий, что мы не так быстро продвигаемся, как они рассчитывали", - сообщил эксперт.

Но сейчас в западных изданиях риторика изменилась и они говорят, как они высоко оценивают работу ВСУ. Поэтому оккупанты даже те небольшие места, которые удалось отбить силам обороны - пытаются вернуть обратно.

Стоит понимать, что Силы обороны продвинулись вперед по ряду направлений и теперь там закрепляются. Это значит, что нужно возвести фортификационные сооружения, чтобы удержать новые освобожденные территории во время контратак врага.

После этого туда подходят основные силы ВСУ и данная территория является плацдармом для новых атак Сил обороны в направлении россиян. Поэтому враг и проводить наступательные действия, чтобы не позволить защитникам продвигаться дальше, из-за чего наступление ВСУ не происходит так быстро, как бы хотелось.

Последние новости Украины:

Напомним, командиры "Азова" вернуться на фронт, стала известна их задача

А еще Politeka писала, что Украина получит мощное оружие через несколько дней, оккупантам приготовится

Также Politeka сообщала, что ВСУ освободят Крым без захода на полуостров, у россиян истерика



