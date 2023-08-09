Все предыдущие столкновения с таких территорий хорошо доказывают, россиянам там не удержаться,

Крым для россиян стал ловушкой, котлом, как показывают последние события и активные удары по полуострову, в частности, по стратегическим объектам оккупантов. Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал о ситуации в Крыму, объяснив, почему ситуация на полуострове крайне невыгодная для россиян.

«Это такое гиблое место для любой армии, которая пытается противостоять армии, наступающей с материка. С военной точки зрения, вариантов там нет никаких. Удержаться полностью и удержать Крым нет никаких вариантов.

Все предыдущие столкновения с таких территорий хорошо это доказывают, россиянам там не удержаться, поскольку пути к отступлению будут перерезаны» - делится эксперт, рассказывая о серьезном котле для россиян в будущем.

Он напомнил, что удары по Крымскому, Чонгарскому и других мостах продолжаются, что усложняет продвижение оккупантам, также за последний месяц было уже более 60 прилетов по Крымскому полуострову, по важным объектам для россиян и накопленным ими резервам.

Эксперт также прокомментировал, какая ситуация в Крыму сложилась в целом. По его словам, оперативный контроль может быть после того, как достаточное количество и беспилотников, и ракет поработают над стратегическими целями.

Для полного окружения нужно уничтожить Крымский мост полностью. Специалист добавил, что это нужно для того, чтобы ни одна ветка Крымского моста не работала. Также нужно уничтожить дополнительно паромную переправу между Крымом и Россией.

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