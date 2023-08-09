Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал провал российского наступления на южном направлении. Об этом специалист рассказал в эфире ТСН.

"Между Роботино и Вербовое силы обороны Украины забили клин, назовем это так, в обороне россиян и вышли уже фактически на вторую линию обороны. И это создает перспективу не самую лучшую для российских войск, поэтому они пытаются своими контратаками как-то вернуть свои позиции, перетянуть на себя инициативу. Но это им не удается", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что подобная ситуация не только возле Роботино и Вербовое, но и в районе Старомлиновки по левый и правый фланг реки. Там россияне сейчас чувствуют не в лучшем положении из-за нашего постоянного давления.

Там ВСУ наступают на населенные пункты Урожайное и Заветное желание. Кроме этих населенных пунктов там еще идет и направление Кременчик, а также Силы обороны действую в районе Приютного, где уже ВСУ даже заставили некоторые подразделения россиян отступить.

Сейчас российское командование решает, есть ли им смысл перейти в общую линию обороны, отступив из ряда населенных пунктов. То есть, они оставят попытки отвоевать утерянные земли.

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