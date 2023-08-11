Над аэропортом Внуково закрыто небо, объявлен режим «Ковер».
РоссСМИ сообщают, что по предварительной информации, беспилотник был замечен в районе Кубинки и летел в сторону Москвы.
"Аэропорт Внуково закрыт на прилет и вылет рейсов, часть самолетов перенаправлены в другие аэропорты", — пресс-служба аеропорта.
Воздушное пространство над аэропортом Калуги также закрыт, сообщает представитель авиавластей.
Очевидцы сообщают, что взрыв произошел рядом с Карамышинским гидроузлом в Москве. По предварительным данным на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Обстановка в Лавре быстро накаляется, прибыл спецназ: "С сегодняшнего дня..."
Обязательная эвакуация объявлена: полный список населенных пунктов, откуда будут вывозить
Госпереворот в Украине: подробности масштабного сговора, названы причастные
В США разоблачили план Путина по затягиванию войны: на что рассчитывал российский диктатор
«Да, беспилотник прилетел прямо сюда», - жители северо-запада Москвы сняли последствия взрыва.
Есть информация, что в районе Москва-реки упал БПЛА.
Жители сообщают о звуке взрыва в Красногорске. Ранее недалеко очевидцы заметили летальный объект в районе Новорижского шоссе.
К слову, накануне из-за сильнейшего пожара под Москвой небо стало красным.
В московском Одинцово горел склад площадью около 2 тысяч кв. м.
Из-за пожара полностью обвалились кровля и перекрытия. На кадрах, которые публикуют в Сети видно, что небо от огня стало красным.
Последние новости Украины:
Напомним об огромном пожаре в подмосковном городе Сергиев Посад, которому предшествовал взрыв.
Также сообщалось, что ВСУ перешли к новой тактике, москвичам приготовиться.
Кроме того, Politeka.net сообщала, что в ночь на 10 августа пожар вспыхнул в Домодедово Московской области.