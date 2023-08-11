В Москве раздались громкие взрывы, также сообщается, что аэропорт "Внуково" закрыт.

Над аэропортом Внуково закрыто небо, объявлен режим «Ковер».

РоссСМИ сообщают, что по предварительной информации, беспилотник был замечен в районе Кубинки и летел в сторону Москвы.

"Аэропорт Внуково закрыт на прилет и вылет рейсов, часть самолетов перенаправлены в другие аэропорты", — пресс-служба аеропорта.

Воздушное пространство над аэропортом Калуги также закрыт, сообщает представитель авиавластей.

Очевидцы сообщают, что взрыв произошел рядом с Карамышинским гидроузлом в Москве. По предварительным данным на северо-западе Москвы в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник.

«Да, беспилотник прилетел прямо сюда», - жители северо-запада Москвы сняли последствия взрыва.

Есть информация, что в районе Москва-реки упал БПЛА.

Жители сообщают о звуке взрыва в Красногорске. Ранее недалеко очевидцы заметили летальный объект в районе Новорижского шоссе.

К слову, накануне из-за сильнейшего пожара под Москвой небо стало красным.

В московском Одинцово горел склад площадью около 2 тысяч кв. м.

Из-за пожара полностью обвалились кровля и перекрытия. На кадрах, которые публикуют в Сети видно, что небо от огня стало красным.

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Напомним об огромном пожаре в подмосковном городе Сергиев Посад, которому предшествовал взрыв.

Также сообщалось, что ВСУ перешли к новой тактике, москвичам приготовиться.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что в ночь на 10 августа пожар вспыхнул в Домодедово Московской области.