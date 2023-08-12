Военный эксперт Роман Свитан рассказал, как изменилась тактика на южном направлении у ВСУ. Об этом специалист сообщил в эфире 24-го канала.

"Мы уже вошли в контактные бои, в контактных боях в этом случае как раз малые группы в этом случае мобильней, с другой стороны сложнее отслеживать и по ним работать средствами поражения. Ну и третье, малая группа может выполнять задание и исходя из той обстановки, которая в данный момент складывается", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что таким образом командиры малых групп могут оперативно принимать решение на месте и живучесть у таких групп намного выше, чем у большого соединения. Поэтому ВСУ и перешли в такой щадящий режим, ведь это уменьшает потери во много раз не только живой силы, но и техники.

Поэтому сейчас на юге идут бои за расширение плацдармов, поэтому оптимально работать малыми группами. Но эта тактика применима только в данный момент, так как ВСУ поменяли тактику исходя из текущей ситуации на фронте. Следующий этап уже может быть прорывом и проход обороны противника, после чего выход на оперативный простор. Там уже будут задействованы большие группы для выполнения задачи.

Последние новости Украины:

Напомним, ВСУ нашли слабое место оккупантов, снабжает сразу три линии фронта

Также Politeka писала, что у оккупантов появилась новая проблема на горячих точках, придется бежать

А еще Politeka сообщала, что спешка россиян сыграет на руку: где ВСУ на южном направлении получили преимущество