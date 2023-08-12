Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал о ситуации на Харьковском направлении. Об этом специалист сообщил на "Фабрике новостей".

Как отметил специалист, россияне решили выбрать основное направления для удара - Купянск. Там соберется самый большой кулак в десятки тысяч оккупантов для наступления, чтобы продвинуться в сторону Харькова. Но на текущий момент у врага успехов нет.

ВСУ продолжают держать оборону на данном направлении. А по информации британской разведки стало известно, что Украина туда перебросила некоторые резервы для сдерживания противника.

"Даже если россияне условно захватят Купянск, они его все равно не смогут использовать как логистический узел. Это потому, что мы очень быстро нашей артиллерией перережем. Дальше из Купянска, если посмотреть по дорогам, они могут продвигаться в сторону Харькова", - заявил специалист.

Эксперт добавил, что несмотря на то, что многие говорят о низком потенциале подобных операций у россиян. Но они в последнее время приняли множество законов для проведения масштабной мобилизации. Уже скоро россиян будут в массовом порядке забирать в армию, ведь все для этого сделано.

Последние новости Украины:

Напомним, оккупанты подрываются на собственных минах на Запорожском фронте

А еще Politeka писала, что оккупанты идут вперед в Луганской области, что известно

Также Politeka сообщала, что россияне устроят второй Бахмут, ВСУ ждут страшный мясной штурм