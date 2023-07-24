Военный эксперт Андрей Крамаров сообщил, что происходит в Луганской области. Об этом специалист рассказал на "Фабрике новостей".

"Те направления, которые вы и назвали (Купянско-Сватовско-Лиманское), особенно они идут в направлении Лимана. Больше активных действий у россиян на Лимане. Пытались они там использовать тяжелую бронетехнику, но очень быстро получили ответ, так как и мы на этих направлениях готовились до обороны, так как 70-тысячная группировка там находилась еще с начала года. И в принципе наше командование предвидело, что они могут его использовать, чтобы отвлечь наши силы при штурме Бахмута. Но тогда они их так и не задействовали", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что оккупанты решили их использовать сейчас, но к обороне на данном направлении ВСУ готовы, хоть бои там будут очень тяжелыми. Но сейчас Россия фактически использовала все свои резервы, он уже на поле боя и принимает активное участие в боевых действиях. Больше у россиян резерва нет, когда Украина все еще не трогала свои резервы и сейчас ВСУ в обороне смогут уничтожить оккупантов, то это будет огромной проблемой для россиян, так как дырки на фронте уже закрывать будет нечем.

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