Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию с обстрелами Харькова. В своей новой сводке специалист рассказал, как уберечь город от ракет С300.

"Буквально два вопроса назад отвечал на вопрос, что такое "Праща Давида". Это израильская система ПВО средней и большой дальности, которая предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, которые летят на малую дальность", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что такие системы были уже опробованы на точках У. Такое оружие стреляет на 110 километров, а ракета С300 при использовании ее по наземным целям тоже летит где-то на 100 километров.

Эксперт также предположил, что система "Железный купол" возможно сможет бороться с такими ракетами. Но проблема состоит в том, что нужно договорится тут с Израилем и США, которые вместе его производят, чтобы они передали данные установки Украине.

Поэтому, по мнению специалиста, украинское командование точно ищет решение данной проблемы. Когда их найдут, неизвестно, но такой крупный город и индустриальный центр Украины не оставят без защиты. То что сейчас это происходит, плохо, но это тяжкое наследие довоенных лет, так как все украинское вооружение было старым и советским.

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