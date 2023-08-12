Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию с обстрелами Харькова. В своей новой сводке специалист рассказал, как уберечь город от ракет С300.

Купянск, Харьковщина

"Буквально два вопроса назад отвечал на вопрос, что такое "Праща Давида". Это израильская система ПВО средней и большой дальности, которая предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, которые летят на малую дальность", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что такие системы были уже опробованы на точках У. Такое оружие стреляет на 110 километров, а ракета С300 при использовании ее по наземным целям тоже летит где-то на 100 километров.

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Эксперт также предположил, что система "Железный купол" возможно сможет бороться с такими ракетами. Но проблема состоит в том, что нужно договорится тут с Израилем и США, которые вместе его производят, чтобы они передали данные установки Украине.

удар по Харьковщине

Поэтому, по мнению специалиста, украинское командование точно ищет решение данной проблемы. Когда их найдут, неизвестно, но такой крупный город и индустриальный центр Украины не оставят без защиты. То что сейчас это происходит, плохо, но это тяжкое наследие довоенных лет, так как все украинское вооружение было старым и советским.

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