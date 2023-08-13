Военный эксперт Андрей Крамаров прокомментировал последнюю атаку россиян по Украине. Об этом специалист рассказал в интервью "Фабрике новостей".

"Ворог использовал некоторый новый подход во время этого обстрела. Так как он своими средствами РЭБ начал создавать фальшивые пуски. То есть параллельно с самими ракетами, которые заходили в воздушное пространство также было сделано большое количество фальшивых пусков для того, чтобы сбить нашу систему ПВО", - отметил специалист.

Эксперт добавил, что таким образом врагу удалось достичь своих целей. Ведь ракеты проходили через Киевскую область, где находятся Пэтриоты, а значит они не смогли остальные три ракеты сбить во время их полета над регионом.

При этом стоит отметить, что достиг враг своих целей несколько условно. Он смог обмануть украинские ПВО, но нанести удар по нужным целям ему не удалось. После такого сложно назвать российские ракеты довольно точным оружием.

Стоит отметить, что российские баллистические ракеты Кинжал могут сбить только установки Пэтриот. Поэтому под ударом находятся все те регионы, где нет этих средств ПВО.

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