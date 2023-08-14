Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж сообщил, какая ситуация на фронте. Об этом эксперт рассказал в интервью на "Фабрике новостей".

экс-глава Службы внешней разведки

"Российская Федерация действительно кинула все силы на юг, даже сняла морскую пехоту и много другое находится находится на юге и востоке Украины. Они предвидели, что будет наше наступление и готовили резервы", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что зимой проходило совещание у Путина, на котором было решено провести скрытую мощную мобилизацию. Также была подготовка старой бронетехники для сдерживания украинского наступления.

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Тем временем украинские силы имеют успех на южном фронте, где прорывают российский фронт. Это приведет к тому, что Украина сможет перерезать сухопутный коридор в Крым и оккупанты не смогут снабжать свои войска.

ВСУ, контрнаступление

Поэтому россияне активно туда перебрасывают остатки элитных резервов, чтобы сдержать силы обороны Украины. Тоже самое происходит и на востоке, где оккупанты пытаются отвлечь внимание ВСУ от Бахмута. Там силы обороны имеют успех, но оккупанты давят в районе Авдеевки и других городов, чтобы Украина перебросила туда все свое внимание, а не наступала под Бахмутом.

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