Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж сообщил, какая ситуация на фронте. Об этом эксперт рассказал в интервью на "Фабрике новостей".

"Российская Федерация действительно кинула все силы на юг, даже сняла морскую пехоту и много другое находится находится на юге и востоке Украины. Они предвидели, что будет наше наступление и готовили резервы", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что зимой проходило совещание у Путина, на котором было решено провести скрытую мощную мобилизацию. Также была подготовка старой бронетехники для сдерживания украинского наступления.

Тем временем украинские силы имеют успех на южном фронте, где прорывают российский фронт. Это приведет к тому, что Украина сможет перерезать сухопутный коридор в Крым и оккупанты не смогут снабжать свои войска.

Поэтому россияне активно туда перебрасывают остатки элитных резервов, чтобы сдержать силы обороны Украины. Тоже самое происходит и на востоке, где оккупанты пытаются отвлечь внимание ВСУ от Бахмута. Там силы обороны имеют успех, но оккупанты давят в районе Авдеевки и других городов, чтобы Украина перебросила туда все свое внимание, а не наступала под Бахмутом.

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