Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что происходит на южном фронте. Об этом специалист поделился в эфире "Фабрики новостей".

Как отметил эксперт, на юге страны оккупанты очень сильно все заминировали. Там ВСУ очень сложно двигаться вперед из-за этого, ведь плотность минирования просто гигантская.

"Но есть и позитивный момент, что когда их первая линия посыпется и они, то отступать они будут по своим же минам", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что минировали оккупанты меньше свои тылы, чем это было перед первой линией обороны. Но у россиян нет карт минных полей между линиями обороны и двигаться они будут вслепую.

При этом эксперт рассказал о танках Абрамс, которые приедут в Украину уже скоро. По его словам, 30 танков не изменят ситуацию на поле боя. Но если бы их было 130, то уже было бы намного лучше.

Но нужно понимать, что США хоть и долго запрягают, но если уже начали давать какой-то тип техники, то продолжают это делать. Это можно легко увидеть на примере боевых машин пехоты. Теперь почти в каждом пакете помощи их можно увидеть по несколько десятков штук. Есть надежда, что с танками будет аналогичная ситуация.

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