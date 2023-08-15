Данная ситуация отличается от той, которая сложилась в районе Белогоровки.

Резервы оккупантов уже были выведены в районе населенных пунктов Клещиевка и Авдеевка, которые в настоящее время остаются под контролем вражеских сил. Военный эксперт Олег Жданов дал разъяснения относительно перемещения резервов военного личного состава оккупационных сил.

Основной целью таких действий оккупантов является сохранение этих населенных пунктов под своим контролем, предотвращая возможное продвижение ВСУ. Данная ситуация отличается от той, которая сложилась в районе Белогоровки. Для ВСУ важно удержать указанный рубеж, поскольку такая позиция имеет стратегическое значение и предотвращает продвижение вражеских сил вперед.

"Тут враг пытается удержать этот рубеж любой ценой, чтобы не дать нам срезать это выступление и окружить сам Бахмут" - делится эксперт.

Если ВСУ удастся срезать выдвижение вражеских сил, охватывающее данную территорию вплоть до Соледара, это создаст условия для контроля над большой территорией.

Известно также, что наши войска заблокировали оккупантов на Купянском направлении и сейчас они проводят перегруппировку. У нас есть предположение, что они, скорее всего, могут начать переброску войск между оперативными направлениями.

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