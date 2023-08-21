Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить легкий и свежий летний вариант итальянского десерта "Тирамису с клубникой". По словам кулинара, данный десерт является идеальным итальянским блюдом, способным поднять настроение.

Вот рецепт клубничного тирамису:

Ингредиенты:

12-15 палочек савоярди

Соус: 400 г клубники 5-6 листиков мяты

Крем: 500 г сыра Маскарпоне 6 желтков 300 г сливок 33% 200 г сахарной пудры 10 г ванильного сахара



Подготовка:

Взбейте сливки до плотности. Затем накройте их пленкой и охладите в холодильнике, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

К желткам добавьте сахарную пудру и хорошо перемешайте. Поставьте смесь на кипящую водяную баню и продолжайте перемешивать.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, пюрируйте клубнику до получения пюре. Налейте часть клубничного пюре в форму и обваляйте печенье савоярди в нем. Затем уложите обвалянное печенье по дну формы. Если готовите порционно, просто разломайте савоярди на кусочки и выложите их в форму, также делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Покройте печенье оставшимся клубничным пюре.

Дайте печенью пропитаться.

Размягчите сыр Маскарпоне вилкой и вмешайте его в желтковую смесь, чтобы избежать комков, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте сахарную пудру и ванильный сахар, затем взбейте. Постепенно добавьте сливки и хорошо перемешайте.

По желанию, добавьте порезанную мяту в массу. Выложите второй слой – крем – в форму. Покройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

"Мастер Шеф" Литвинова рекомендует, перед подачей, украсьте десерт порезанной клубникой и листиками мяты.

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