Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить легкий и свежий летний вариант итальянского десерта "Тирамису с клубникой". По словам кулинара, данный десерт является идеальным итальянским блюдом, способным поднять настроение.
Вот рецепт клубничного тирамису:
Ингредиенты:
- 12-15 палочек савоярди
- Соус:
- 400 г клубники
- 5-6 листиков мяты
- Крем:
- 500 г сыра Маскарпоне
- 6 желтков
- 300 г сливок 33%
- 200 г сахарной пудры
- 10 г ванильного сахара
Подготовка:
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Взбейте сливки до плотности. Затем накройте их пленкой и охладите в холодильнике, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
К желткам добавьте сахарную пудру и хорошо перемешайте. Поставьте смесь на кипящую водяную баню и продолжайте перемешивать.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, пюрируйте клубнику до получения пюре. Налейте часть клубничного пюре в форму и обваляйте печенье савоярди в нем. Затем уложите обвалянное печенье по дну формы. Если готовите порционно, просто разломайте савоярди на кусочки и выложите их в форму, также делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Покройте печенье оставшимся клубничным пюре.
Дайте печенью пропитаться.
Размягчите сыр Маскарпоне вилкой и вмешайте его в желтковую смесь, чтобы избежать комков, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте сахарную пудру и ванильный сахар, затем взбейте. Постепенно добавьте сливки и хорошо перемешайте.
По желанию, добавьте порезанную мяту в массу. Выложите второй слой – крем – в форму. Покройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа.
"Мастер Шеф" Литвинова рекомендует, перед подачей, украсьте десерт порезанной клубникой и листиками мяты.
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