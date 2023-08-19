Параллельно с этим следует обращаться к западным союзникам за поставками беспилотников, так как они понимают важность данной задачи.

В данный момент нам необходимо сделать особый акцент на нарушение работы заводов рф, которые производят военное оборудование, такое как ракеты и беспилотные летательные аппараты (дроны). Об этом сообщил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По словам эксперта, такой подход имеет стратегическое значение и уже находится в реализации силами ГУР МО и СБУ. В рамках этой стратегии производятся надводные и воздушные беспилотники, однако их численность пока недостаточна.

Параллельно с этим следует обращаться к западным союзникам за поставками беспилотников, так как они понимают важность данной задачи. Западные партнеры предоставляют высококачественные беспилотные системы, способные выполнять разнообразные задачи, однако они довольно дороги.

"Нам нужны дешевые дроны, но очень много. Дело в том, что пробивать систему ПВО противника можно только за счет количества, то есть преодолевая так называемый коэффициент пресыщения системы ПВО" - подметил эксперт.

Также СБУ опубликовали видеоматериал, который зафиксировал момент атаки морского беспилотного летательного аппарата на Крымский мост. Эта операция оказалась возможной благодаря экспериментальному беспилотнику.

"Преимуществом надводного беспилотного аппарата является его устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы. Аппарат был задействован в атаке на одну из опор моста, и российские источники подтвердили, что ремонт займет не один месяц" - поделился эксперт.

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