Весной 2024 года в РФ пройдут очередные выборы, победителем которых вероятно снова станет Путин. Однако, фальсификация этого процесса, а она непременно будет, может привести к росту недовольства среди населения, вплоть до Майдана.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

По его словам, физически оппозиционный кандидат в России не может не то что выиграть выборы, скорее всего такого кандидата даже не допустят к регистрации для участия в гонке. Однако, работа оппозиционеров даже из-за границы может повлиять на общественную повестку и в конце концом привести к революции.

"При всем том, что выборы безжалостно фальсифицируются, это не значит, что про них можно забыть. Это все равно момент слабости власти. И надо вести себя так, чтобы они реально фальсифицировались, и чтобы народ эти фальсификации зафиксировал. Это абсолютно реалистичная задача. То есть речи не идет, чтобы физически выиграть выборы, понятно, что это не получится. Но сфальсифицированные выборы могут привести к Майдану, украинцы это знают, как никто. А если сразу махнуть на выборы и в этом процессе не участвовать, ну так власти возьмут и честно выиграют", - говорит Аббас Галлямов.

Если на выборы придут только сторонники Путина и туда загонят бюджетников, то диктатор по сути может честно выиграть, ему даже не придется ничего фальсифицировать, говорит политтехнолог. Поэтому, по его мнению, оппозиция сейчас должна максимально активизироваться.

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