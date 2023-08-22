На днях США одобрили поставки в Украину современных истребителей F-16, а 20 августа президент Зеленский посетил Данию и Нидерланды, где договорился о поставках этих самолетов после обучения наших пилотов. Поставка F-16 в Украину может в корне изменить ситуацию на фронте и на наших с РФ границах.
Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Виктор Ягун.
По его словам, использование истребителей F-16 может изменить ситуацию на границе с Россией, создав своеобразный щит от российской авиации.
"Это отдельная история, это просто мы сможем отодвинуть российскую авиацию от нашего фронта, и от наших границ на более или менее безопасное расстояние – до 100 километров. Потому что радиус действия F-16 – это около 150 километров максимально. Потому, это достаточно эффективно будет при приближении тех же "мигов" или "тушек". А в первую очередь это касается и боевой фронтовой авиации, это вертолеты, которые летят к нашим передовым частей. Благодаря F-16, мы сможем удерживать ситуацию на совсем другом уровне", - говорит Виктор Ягун.
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