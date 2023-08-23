Однако никто не смог действительно раскрыть суть дела, так как все действия были осуществлены скрытно.

Официально подтвердив, что это именно мы стояли за подрывом Крымского моста, мы в действительности демонстрируем наши способности и даем предупреждение россиянам относительно наших планов на будущее. Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, бывший офицер Генштаба и военный аналитик, рассказал детальнее о целях ВСУ.

Почему СБУ решила публично взять на себя ответственность за события, связанные с Крымским мостом? По мнению эксперта, никто не пытается хвастаться, а скорее это действие представляет собой проявление силы намерений наших спецслужб, а также демонстрацию их возможностей.

"Российские спецслужбы начали расследование, арестовали восемь человек, им предъявили обвинения. Однако никто не смог действительно раскрыть суть дела, так как все действия были осуществлены скрытно. Особенно интересует судьба водителя. Это все часть войны, но уже и информационной" - добавил эксперт.

Также эксперт подметил, расслабляться все равно не стоит. Ведь оккупанты стали более организованными и отвечают на потери контрнаступлениями, что привело к уменьшению темпов наступления украинских войск. Важно учесть, у них по-прежнему большое количество человеческих ресурсов.

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