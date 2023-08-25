Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, украинские защитники имели успех на двух направлениях на южном фронте.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции в сторону Мелитополя.

«На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», - сказал он.

Кроме того, Силы обороны продолжают вести наступление южнее города Бахмут.

В свою очередь украинский защитник, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что есть продвижение.

«В районе Андреевки есть продвижение, Курдюмовка тоже», - сообщил «демон».

Также в Сети опубликованы новые эпические кадры уничтожения вражеской техники.

«Вблизи Соледара работает 30-я ОМБр. Украинские воины устроили "сафари" на технику и средства РЭБ оккупантов», - прокомментировал кадры Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, аэроразведчики находили цели и вместе с побратимами из других подразделений поразили их FPV-дронами.

Отметим, что по данным военных аналитиков, ВСУ приблизились ко второй линии обороны окупантов в районе Роботиного.

ISW обратил внимание на кадры от 24 августа, где можно определить геолокацию. Согласно им, украинские защитники продвинулись дальше к российским оборонным рубежам к западу от Вербового и к югу от Роботиного.

В то же время оккупанты паникуют, один из известных российских "военных коров" заявил, что это критический момент на поле боя.

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