В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить картофель по-деревенски.
"Знаете ли вы, что 90% людей не знают, как готовить картофель по-деревенски? Намерен улучшить эту статистику. Ловите рецептик 😉", — пишет "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Картофель – 0,5 кг,
• Соль – 2 ч.л.
• Кукурузный крахмал – 50 г,
• Красный перец – 0,5 ч.л.,
• Черный перец – 0,5 ч.л.,
• Паприка – 1 ч.л.,
• Масло растительное
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Мощный пожар в центре Киева, людей срочно эвакуировали: кадры и подробности ЧП
Страшные пожары вспыхнули после новых авиаударов и обстрелов: от домов ничего не осталось
Все изуродовано и разбито: россияне подло атаковали ракетой и накрыли жилые дома "Градом"
Конфликт разразился между полицейским и нетрезвым мужчиной на Одесчине: все привело к стрельбе
Картошку судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на слайсы, добавляет 1 чайную ложку соли и заливает кипятком. Оставляем картофель в соленой воде на 20 минут.
Крахмал смешиваем с красным и черным перцем, паприкой и второй чайной ложкой соли.
Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сливает с картофеля воду и обваливает кусочки в смеси крахмала и специй.
Выкладываем картофель на противень, застеленный фольгой, а сверху поливаем его растительным маслом. Запекать картошку по-деревенски нужно в разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.
Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили новый рецепт от Эктора Хименеса-Браво:
"Надо попробовать 🔥 Вкус чувствую через экран телефона 😋😋";
"Макдональдс курит в стороне. Спасибо за рецепт".
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.