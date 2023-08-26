В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить картофель по-деревенски.

"Знаете ли вы, что 90% людей не знают, как готовить картофель по-деревенски? Намерен улучшить эту статистику. Ловите рецептик 😉", — пишет "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Картофель – 0,5 кг,

• Соль – 2 ч.л.

• Кукурузный крахмал – 50 г,

• Красный перец – 0,5 ч.л.,

• Черный перец – 0,5 ч.л.,

• Паприка – 1 ч.л.,

• Масло растительное

Картошку судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на слайсы, добавляет 1 чайную ложку соли и заливает кипятком. Оставляем картофель в соленой воде на 20 минут.

Крахмал смешиваем с красным и черным перцем, паприкой и второй чайной ложкой соли.

Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сливает с картофеля воду и обваливает кусочки в смеси крахмала и специй.

Выкладываем картофель на противень, застеленный фольгой, а сверху поливаем его растительным маслом. Запекать картошку по-деревенски нужно в разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.

Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили новый рецепт от Эктора Хименеса-Браво:

"Надо попробовать 🔥 Вкус чувствую через экран телефона 😋😋";

"Макдональдс курит в стороне. Спасибо за рецепт".

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.