На Токмакском направлении противник сейчас пытается закрепиться по северо-восточной и восточной окраине с.Новопрокоповка, после ухода с высот северо-восточнее этого села.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что такое решение командования российских оккупантов объективно уменьшает шансы рф удержать первую позицию главного рубежа обороны между Новопрокоповкой и Вербовым.

По мнению эксперта, росийским оккупантам на Токмакском направлении сейчас необходимо выиграть время для двух вещей:

чтобы успеть провести локальную (тактическую) перегруппировку сил и средств в связи с наступлением ВСУ в направлении с.Очеретуватое;

дождаться прибытия каких-то более существенных (оперативных) резервов на это направление.

"Это можно сделать только одним способом. Удержать и Новопрокоповку, и Вербовое. Ибо, очевидно, командование ВСУ, как любое другое здравомыслящее руководство, не полезет "сломя голову", вперед (в смысле, на юг) без того, чтобы до этого не "обеспечить" свои фланги. То есть оно, так или иначе будет вынуждено завязать бои напрямую, как за первое, так и за второе село", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что северо-восточнее с.Новопрокоповка оборона противника уже начала "валиться". Кроме того, передовые подразделения ВСУ уже завязали эффективные бои за с. Вербовое.

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