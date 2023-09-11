Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, чего ждать украинцам будущей зимой. Об этом специалист поделился в комментарии для Politeka Online.

"Объективно зима будет более сложной. Но вместе с тем нужно понимать, что мы уже с вами несколько адаптировались и стали более гибкими в вопросах выживания в этих суровых условиях", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что местные власти на местах сейчас много делают для того, чтобы минимизировать негативные последствия ударов, которые будут проводится российской федерацией по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас распределяются мощности и создаются источники альтернативной энергии для того, чтобы в будущем было проще пережить обстрелы оккупантов.

Поэтому жизнь будет продолжаться, хоть и под шум генераторов этой зимой. Но нужно понимать, что за этот период Украина не смогла восстановить свои мощности в энергетике, ведь это нереально. Поэтому удары могут быть более чувствительными и обязанность всех украинцев состоит в том, чтобы выстоять и пережить эту зиму в серьезных условиях. При этом не нужно забывать о том, что будет насыщение ПВО для того, чтобы отражать российские ракеты.

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