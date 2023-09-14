Утро для россиян продолжает быть тревожным, после взрывов в оккупированном Крыму сообщается о мощном пожаре в Саратове.

Мощный пожар вспыхнул возле Саратова. После взрыва в небо поднялся столб дыма, пишет Politeka.net со ссылкой на местные паблики.

Пожар после взрыва начался на газопроводе.

"По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нить газопровода Песчаный-Умет-Сторожевка) с последующим горением", - сообщают россияне.

"Утро по-летнему горячее",

"Жест доброй воли",

"Какой грибок вырос в Саратове",

"Вчера субмарина, а сегодня газопровод" , – комментируют пользователи соцсетей.

Добавим, что в это время в оккупированном Крыму продолжается взрывное утро. Взрывы прогремели в районе Евпатории.

По некоторым данным, в том районе, где произошел взрыв, расположена военная часть №85683 — по улицам ездят машины скорой помощи и спасателей.

По неподтвержденным данным, атака произошла на базу ПВО недалеко от Евпатории.

Тем временем минобороны РФ сообщает об атаке на патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море. Утверждается, что все дроны были уничтожены.

Добавим, что россияне рассредоточиваются по Черному морю, опасаясь угрозы со стороны ВСУ.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты уже не считают пункты базирования такими безопасными, как они раньше думали.

"Корабельная группировка врага расположена в 100 морских милях от украинского берега, но беда в том, что берег на них надвигается. Вся их мощность - законная цель для ВСУ", - добавила Гуменюк.

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Напомним также, что после новых взрывов в Крыму появилось огненное облако.