Смерть Кадырова может даже спровоцировать Третью чеченскую войну, однако этот сценарий маловероятен.

Такое мнение в эфире Politeka Online высказал российский оппозиционный журналист и общественный деятель Игорь Яковенко.

По словам Яковенко, нынешней режим начался с предательства, «поскольку Кадыров и его отец это предатели, которые перешли на сторону оккупантов».

Таким образом был сформирован уникальный режим, где власть одного диктатора опирается на власть другого.

«Такого в Чечне не было никогда. И, безусловно, с этим не смирилось огромное количество чеченцев. Но те, кто открыто высказывал свою позицию – они уничтожены или уехали. И сейчас существует огромная чеченская диаспора в Европе, огромная.

Это люди, которые являются кровниками Кадырова. Это люди которые, в том числе в составе вооруженных сил Украины, воюют и некоторые из них считают Кадырова своим кровником и которые будут настаивать на независимости Чечни», - говорит Яковенко.

Говоря о масштабном бунте после возможной смерти Кадырова, Яковекно предположил, что это маловероятно. Все-таки Кадыров успел «вырасти» большое количество предателей и «кадыровских отрядов».

«Я думаю что протест будет, но у меня пессимистически пока прогнозы по поводу этого протеста Я думаю, что он будет раздавлен, потому что все-таки в Чечне довольно много вот этих кадыровских холуев. Но я думаю, что будет серьезная битва за наследство Кадырова», - не исключил Яковенко.

По словам эксперта, после смерти Кадырова будет попытка передачи власти кому-то из сыновей Кадырова. Что же касается масштабных протестов, которые могут привести к падению режима Кадырова, то, по словам Яковенко, для их успеха необходимо несколько факторов.

«Если это произойдет прямо сейчас, то я думаю, что никакой заварухи не будет. А если это совпадет, например, с деоккупацией Крыма, вот тогда это может быть. Вот тогда это как какой-то взрыв на складе с большим количеством динамита. Тогда это нечто непредсказуемое, тогда может случить нечто вроде Чеченской войны. Но это должно сдетонировать с чем-то», - пояснил Яковенко свою точку зрения.

Последние новости Украины:

Россияне пытаются захватить еще один населенный пункт и окружить другой.

Также сообщалось, что от здания после атаки осталась только груда кирпичей.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар.