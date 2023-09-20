Отвечая на вопрос, можно ли уничтожить Черноморский флот оккупантов полностью, полковник запаса, украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что это действительно реально.

«Наши возможности растут, мы можем уничтожить. Что представляет собой флот - это чуть более 100 боевых кораблей, различных. Начиная от катеров и заканчивая… А, уже нечем заканчивать. Даже флагман на дне лежит - большой ракетный крейсер «Москва». И порядка 800 суден обеспечения, в том числе танкеры. По подводным лодкам – их около десятка, но реально в строю, кажется шесть, минус одна – пять», - пояснил Жданов в своем новом видеообзоре, имея в виду сильные повреждения подлодки «Ростов-на-Дону».

Жданов также уточнил, что, как правило, одна-две подлодки находятся в ремонте.

«Но в боевые корабли я включаю и подводные лодки. То есть, вот эти сто подводных кораблей – это и есть состав Черноморского флота. Он усилен сегодня, десантные корабли из разных флотов пришли. И корветы с Каспийской флотилии заходили в Черное море, как носители ракет «Калибр». Кстати, были повреждены и отбуксированы обратно на Каспий», - рассказал Жданов.

Напомним, 13 сентября ВСУ нанесли удар по Севастопольскому морскому заводу. В результате подлодка "Ростов-на-Дону" получила повреждения, а большой десантный корабль "Минск" был уничтожен.

По словам независимого военно-морского аналитика Тура Аре Иверсена, оба удара пробили корпус подводной лодки и в результате торпедный и жилой отсеки субмарины получили повреждения. Кроме того, судя по опубликованным фото, могли быть затронуты вспомогательные помещения и аккумуляторные батареи.

Иверсен считает, что из-за таких повреждений подводную лодку должны вывести из действующего состава российского флота до конца войны.

Последние новости Украины:

Было три удара - россияне лупанули по Харькову ракетами.

Страх нарастает – россияне в Крыму засуетились после атак ВСУ на аэродромы.

Кроме того, Politeka.net писала, что сильный пожар вспыхнул после атаки "Шахедов" во Львов.