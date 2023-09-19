Стратегическая задача для Вооруженных сил Украины остается неизменной – пробить оборону врага и выйти к Азовскому побережью, чтобы перекрыть сухопутный коридор в Крым. И для этого уже постепенно складываются предпосылки.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, южный плацдарм уже достаточно широкий – примерно 10 на 10 километров. ВСУ удалось пройти самую тяжелую и самую жесткую линию минных полей, где плотность минирования достигала 5 взрывных устройств на метр квадратный.

"Это невероятно много. Я воочию видел линии минирования между Ираном и Ираком в 2004 году по результатам ирано-иракской войны 80-х годов, то наша линия превосходит там тую в части плотности. Сумели пройти. Понимаем, что эта так называемая линия Суровикина, она только так и выглядит. То есть дальше серьезных укреплений, за исключением больших городов, скажем Токмак сейчас очень сильно укрепляется, нет, вплоть до Перекопского перешейка", - рассказал Петр Черник.

По словам эксперта, если бы нам удалось прикоснуться к северному Поазовью и условно в районе Молочного Лимана построить уже наши оборонные рубежи, и таким образом разрубить сухопутный коридор, то это действительно был бы очень огромный шаг в этой войне.

"Предпосылки для этого складываются, но не торопимся. Потому что противник тоже это понимает, снимает силы и средства с некоторых направлений и бросает резервы, они осознают, что Южный плацдарм может быть обрушен", - говорит Петр Черник.

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