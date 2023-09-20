Донецк, который сейчас оккупирован российскими захватчиками, будет освобожден, но на это нужно время.

Возвращать Донецк с помощью уличных боев нельзя, потому что это будет означать огромные потери.

Как среди украинских защитников, так и среди мирного населения.

Об этом рассказал журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

«Уличными боями нет смысла возвращать Донецк, потому что это большие потери и очень долгое время. Для спецназа нормальная скорость уличных боев, освобождение города – это два дома в день. Две хрущевки за день пройти – это достаточно обычный темп. Потому что ты проверяешь каждую квартиру, проверяешь все. Сопротивление оказывают везде. Из какого окна высунется снайпер или гранатометчик ты не знаешь. Это ужас», - отметил Сазонов в интервью Наталье Мосейчук.

А в Донецке остается и останется много местных. Так что будет много жертв.

"Это ужас будет, просто ужас", - отмечает Сазонов.

По словам военнослужащего, Донецк необходимо брать в котел, как брали Херсон. Тогда оккупанты будут вынуждены, либо делать «жест доброй воли», либо сдаваться в плен.

Прожить в «замкнутом» городе они смогут, но лишь некоторое время.

«Человек с оружием в оккупированном городе с голоду подохнет последним, но без БК автомат превращается в железную дубинку», – объяснил доброволец подразделения «Гром».

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