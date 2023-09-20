Новый день в России начинается с нового сильного пожара.

Огонь вспыхнул возле международного аэропорта в Сочи, сообщают местные паблики.

Перед этим слышали звук взрыва.

По некоторым данным, на нефтебазе взорвался резервуар с 1200 тоннами керосина

"С новой гойдой, Сочи",

"Горит огонечек",

"Как-то очень мало", - комментируют кадры пожара пользователи Сети.

Напомним, ранее в Сочи из-за сильных ливней произошел масштабный потоп. "Большая вода" затопила частные дома, а также добралась до первых этажей зданий.

Ранее в Сочи выпал град размером с куриное яйцо и образовались несколько смерчей.

В акватории Черного моря между Сочи и Туапсе одновременно сформировались три смерча. Они распались не доходя до берега.

Напомним также, что пассажирский самолет, который летел из Сочи в Омск, подал сигнал бедствия.

Борт совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска из-за неисправности.

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