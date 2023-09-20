Огонь вспыхнул возле международного аэропорта в Сочи, сообщают местные паблики.
Перед этим слышали звук взрыва.
По некоторым данным, на нефтебазе взорвался резервуар с 1200 тоннами керосина
"С новой гойдой, Сочи",
"Горит огонечек",
"Как-то очень мало", - комментируют кадры пожара пользователи Сети.
Напомним, ранее в Сочи из-за сильных ливней произошел масштабный потоп. "Большая вода" затопила частные дома, а также добралась до первых этажей зданий.
Ранее в Сочи выпал град размером с куриное яйцо и образовались несколько смерчей.
В акватории Черного моря между Сочи и Туапсе одновременно сформировались три смерча. Они распались не доходя до берега.
Напомним также, что пассажирский самолет, который летел из Сочи в Омск, подал сигнал бедствия.
Борт совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска из-за неисправности.
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