Тяжелое ДТП произошло под Киевом в городе Вишневое Киевской области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, на улице Киевской, в направлении города Киева произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства и легкового автомобиля.

В результате ДТП движение в направлении города Киева затруднено. Организовано реверсивное движение.

Регулировку и безопасность дорожного движения обеспечивают патрульные.

Водителей призывают заблаговременно планировать свой маршрут и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Добавим, что серьезное ДТП также утром произошло в Киеве. По данным киевских пабликов, огромная пробка образовалась на мосту Патона в направлении правого берега.

«Сообщают о ДТП, в направлении которого двинулись кареты скорой», - говорится в сообщении.

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