Взрывы с неприятными для рашистов последствиями прогремели в Подмосковье.

На аэродроме чкаловский российские следователи расследуют диверсию, в результате которой 18 сентября были существенно повреждены два самолета и один вертолет, пишет Politeka.net со ссылкой на ГУР.

Как отмечают украинские разведчики, ЧП вызвало истерику в высших военных коридорах, ведь на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

«Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью», – рассказали разведчики подробности диверсии.

Также отмечается, что повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их скорейшее восстановление. Так, у вертолета взрывом повреждена хвостовая часть.

Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.

По словам украинских разведчиков, россияне пытаются скрыть произошедшее - проводятся мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в местных СМИ информации.

Добавим, что ранее стало известно о новой авиакатастрофе в России – в Воронежской области разбился истребитель Су-34.

По данным Минобороны РФ, экипаж катапультировался.

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