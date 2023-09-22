В украинской столице разгорается большой пожар, спасатели уже на месте.

Как сообщают в местных пабликах, пожар пылает на улице Радужная в Днепровском районе Киева.

На опубликованных кадрах видно, что здание почти полностью охвачено пламенем, в небо поднимается огромный столб черного дыма.

Причины пожара неизвестны. Также на данный момент нет информации о пострадавших.

Кроме того, стало известно, что неизвестный мужчина якобы взорвал гранату в Дарницком районе.

Предварительно, в некоторых домах вылетели окна.

Ранее спасатели Киева сообщали о пожаре в многоэтажке.

Пламя вспыхнуло в шестнадцатиэтажке по адресу ул. Радунская, 28.

"На балконе последнего этажа произошло возгорание личных вещей. Спасатели ликвидировали пожар в 14:29 на площади 4 кв.м. Во время разведки был обнаружен мужчина с ожогами и передан медикам", - рассказывали столичные спасатели.

Впоследствии мужчине 1977 года рождения была оказана помощь на месте. От госпитализации он отказался.

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