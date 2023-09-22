Так, в эти минуты снова громко в многострадальном Херсоне, пишет Politeka.net.
Городские власти Херсона призывают не выходить без особой нужды на улицу и оставаться в безопасных местах! Оккупанты обстреливают прибрежную территорию города.
Есть попадания в жилые дома. Предварительно, ранения получили два человека. К сожалению, также есть данные об одном погибшем.
Добавим, что минувшие сутки стали очень трагическими для Херсонщины. Только по Херсону враг выпустил около 30 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии 7 человек погибли, еще 12 - получили ранения.
Как сообщали в Херсонской областной прокуратуре, 21 сентября около 11:45 оккупанты нанесли авиаудар по селу Тягинка Бериславского района.
«Разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки», - рассказали в прокуратуре.
В 12:00 оккупанты обстреляли село Львово. Травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница.
Также около 15:50 враг нанес серию ударов по Белозерской общине, предварительно из реактивных систем залпового огня. От обстрела оккупационной армии РФ - пострадала семья. Погиб глава семьи, его жена и мать госпитализированы.
Кроме того, днем 21 сентября российские военные атаковали Дарьевскую общину Херсонской области.
Попали в частный дом, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 58-летний хозяин.
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Кроме того, Politeka.net писала, что возросло количество раненых после атаки на мирный украинский город.