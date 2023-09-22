Российские захватчики мстят украинцам, не захотевшим их «русский мир».

Так, в эти минуты снова громко в многострадальном Херсоне, пишет Politeka.net.

Городские власти Херсона призывают не выходить без особой нужды на улицу и оставаться в безопасных местах! Оккупанты обстреливают прибрежную территорию города.

Есть попадания в жилые дома. Предварительно, ранения получили два человека. К сожалению, также есть данные об одном погибшем.

Добавим, что минувшие сутки стали очень трагическими для Херсонщины. Только по Херсону враг выпустил около 30 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 7 человек погибли, еще 12 - получили ранения.

Как сообщали в Херсонской областной прокуратуре, 21 сентября около 11:45 оккупанты нанесли авиаудар по селу Тягинка Бериславского района.

«Разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки», - рассказали в прокуратуре.

В 12:00 оккупанты обстреляли село Львово. Травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница.

Также около 15:50 враг нанес серию ударов по Белозерской общине, предварительно из реактивных систем залпового огня. От обстрела оккупационной армии РФ - пострадала семья. Погиб глава семьи, его жена и мать госпитализированы.

Кроме того, днем ​​21 сентября российские военные атаковали Дарьевскую общину Херсонской области.

Попали в частный дом, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 58-летний хозяин.

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Страшный пожар вспыхнул в Киеве – почти все здание в огне.

Также сообщалось, что дома превратились в решето после новых жестоких атак.

Кроме того, Politeka.net писала, что возросло количество раненых после атаки на мирный украинский город.