Военный эксперт Петр Черник рассказал о подготовке россиян сдать южный плацдарм. Об этом специалист поделился в интервью "Сейчас".

"Когда они понимают, что могут потерпеть поражение на каком-то участке, достают ядерную кнопку. Ничего нового, это было при херсонской операции, а по харьковской не было, ведь она была блестящей, ведь ее никто не увидел. Но они понимают, что южный плацдарм скорее всего им придется сдавать и Бахмут может быть окружен и возвращен назад", - рассказал эксперт.

Как добавил специалист, это будет масштабная потеря для оккупанта, поэтому им ничего не остается, кроме как угрожать ядерной кнопкой. Россияне уже достали все возможные запасы для войны и резервов больше нет. Даже были подняты со складов реактивные корабельные установки, которые ставят на МТ-ЛБ.

Также артиллерийские установки достали со складов, которые разрабатывались еще в сороковых годах прошлого века. Поэтому оккупантам нужно срочно искать выход со сложившейся ситуации, но они его не могут найти. Остается только ядерная ракета, которой россияне могут угрожать. Ведь любого другого оружия у оккупантов просто не осталось.

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