После сильнейшего взрыва из ближайших домов вылетели стекла. А на улицами поднялся столб огня.

Серьезное ЧП произошло минувшей ночью в столице Узбекистана Ташкенте, пишет Politeka.net со ссылкой на местные паблики и СМИ.

Предварительно, детонация произошла около трёх часов ночи в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. Пожаром была охвачена большая территория.

Местные каналы пишут, что взрывная волна ощущалась на расстоянии до 30 км от эпицентра. Жители столицы начали высказвать предположение в соцсетях, что причиной взрыва в Ташкенте стала авиакатастрофа.

Однако официальные источники уверяют, что пожар произошел на складе якобы из-за удара молнии.

По предварительным данным, взрыв случился на складе, где хранились электромобили и аккумуляторы к ним.

Как сообщают паблики со ссылкой на показания очевидцев, на месте взрыва много пострадавших.

Также известно об одном погибшем - 17-летний парень спал у окна и ему в шею прилетел осколок, утверждает ресурс.

По предварительным данным, после взрыва от здания таможенного терминала в аэропорту Ташкента почти ничего не осталось.

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