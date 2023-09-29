Наемники ЧВК «Вагнер» подписывают контракт с Минобороны РФ и возвращаются на восточное направление фронта в Украине.

Информацию об этом ранее подтвердили в пресс-службе Восточной группировки войск ВСУ, пишет Politeka.net.

"Мы подтверждаем информацию о пребывании (на востоке Украины – ред.) подразделений бывших участников ЧВК "Вагнер", в частности, речь идет о военнослужащих, которые были ранее в Беларуси", – заявлял руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

О том, что на поле боя есть «вагнеровцы» говорили и сами бойцы. В частности военнослужащий, который ведет свой телеграм-канал «Бахмутский демон».

По его словам, «вагнера» действительно есть. Также, о его словам, на Лимано-Купянском направлении «контрактных вагнеров» бросают, где оккупанты формируют штурмовые группы.

Комментируя возвращение «вагнеровцев» на поле боя, известный израильский военный журналист Сергей Ауслендер отметилв своем телеграм-канале, что он бы «сильно не беспокоился».

«Вагнер» представлял из себя опасность, будучи организованной силой, частной армией, которая отличалась куда большей мотивацией (как минимум, материальной) и более эффективной системой командования (короче цепочки принятия решений, меньше армейской дури, больше инициативы у младших командиров и выше уровень подготовки бойцов, не считая зеков, конечно). Все это работало, пока была система», - подчеркнул Ауслендер.

Сейчас, убежден журналист, ее нет. По словам военного журналиста, «Вагнера», как системного образования, больше нет. Одних отправили в Африку и Беларусь, других в Сирию.

«Есть и такие, что подпишут контракт с минобороны, но это, как по мне, особо ничего не даст, кроме некоторого количества подготовленных бойцов в отдельных подразделениях. Формировать из них отдельные — вряд ли, печальный опыт «пригожинского мятежа» учтут», - убежден Ауслендер.

Также аналитик уверен, что под командованием российских офицеров все преимущества «вагнеровцев» будут сведены к нулю.

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