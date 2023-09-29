Каждый день война, которую Россия развязала в Украине, приносит много горя, забирает жизни и здоровье.

Новый трагический случай из-за жестоких военных действий произошел в Харьковской области, пишет Politeka.net.

Как рассказали в Харьковской ОГА, днем ​​28 сентября вблизи с. Новая Гусаровка Изюмского района раздался взрыв.

Как выяснилось, на взрывном устройстве подорвался трактор МТЗ-82.

«Двое мужчин 31 и 68 лет, которые были в тракторе, получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести», - рассказали в ОГА о количестве пострадавших и их состоянии.

Добавим, ранее, 27 сентября, подобная трагедия произошла на Херсонщине. Там, близ села Новоберислав, на российской мине в поле подорвался тракторист. Мужчина погиб.

Областная прокуратура открыла уголовное производство.

Днем ранее, 26 сентября, несчастье произошло вблизи села Калиновское. На мине, оставленной россиянами, подорвался местный житель.

Из-за детонации взрывчатки 44-летний мужчина получил ранение ног.

25 сентября сообщалось о трагическом взрыве в Харьковской области - 62-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» 24 сентября во время полевых работ совершил наезд на неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало. Мужчина получил ранения. Его доставили в больницу.

Украинцев призывают не подходить и не прикасаться к взрывным устройствам.

При обнаружении опасного предмета необходимо звонить на номера специальных линий «101» и «102».

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