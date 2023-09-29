На войне, которую Россия развязала против Украины, побит новый важнейший рекорд.

Цифры потерь врага касаются уничтоженной артиллерии.

Анализируя новые данные, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что эти цифры рекордные.

«Это не просто абсолютный рекорд по количеству уничтоженной артиллерии. Это критическое значение, компенсировать которое россия не сможет», - убежден Коваленко.

По словам военного аналитика, пропорциональное размещение артиллерии вдоль ЛБС сокращается, возможности огневого поражения снижаются.

«Такие потери вынуждают выводить из консервации всё более старые и примитивные, буксируемые образцы, сталинских времён, чтобы дотягивать в месяц хотя бы до поставки в 300 стволов в зону БД», - отметил Коваленко в своем телеграм-канале.

Компонента САУ у оккупантов становится чрезвычайно редкой, в связи с чем падает и мобильность.

Комментируя новые цифры потерь врага на поле боя, украинцы шутят, что скоро россиянам придется тащить на фронт тачанки и задаются вопросом, как скоро они «посыпятся»:

«Есть возможность понять, после каких цифр оккупанты посыпятся?»,

«Скоро и тачанки пойдут в ход»,

«Шел 2026 год,русские в шинелях, буденовках и одной винтовкой на двоих шли в атаку»,

«Царь-пушка в ход пойдет».

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