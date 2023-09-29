Новая трагедия произошла в Херсоне, который каждый день сотрясают новые взрывы и обстрелы.

Как сообщает Politeka.net, жертвами очередной безжалостной атаки стали женщины.

В момент обстрела они находились на улице.

«Три женщины. Обычная жизнь. Но привычный путь хорошо знакомой улицей стал последним. Их убила россия», - рассказали в Херсонской ОДА.

Трагедия произошла под вечер, когда оккупанты в очередной раз накрыли огнем жилые кварталы Херсона.

Трое женщин, которые в тот момент находились на улице, получили смертельные ранения.

Люди, которые их знали, вспоминают о погибших со слезами на глазах.

«Очень жалко… Здесь всегда сидели бабушки и детки. И вот это их семья, трое детей. Прилетело и молодая женщина…. Они хлеб раздавали все время. И вот, разнесло. И их теперь нету. Деток жалко, такие детки маленькие. Просто… Муж в шоке, Коля. Просто кошмар. И бабушек этих жалко…», - говорит соседка погибших.

По ее словам, погибших могло быть больше. Еще одна женщина как раз жарила пирожки и замешкалась.

«Получается, что задержалась с пирожками и живая», - говорит соседка.

Напомним, что утром 29 сентября Херсон пережил новую атаку, есть раненые.

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