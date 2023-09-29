Как сообщает Politeka.net, жертвами очередной безжалостной атаки стали женщины.
В момент обстрела они находились на улице.
«Три женщины. Обычная жизнь. Но привычный путь хорошо знакомой улицей стал последним. Их убила россия», - рассказали в Херсонской ОДА.
Трагедия произошла под вечер, когда оккупанты в очередной раз накрыли огнем жилые кварталы Херсона.
Трое женщин, которые в тот момент находились на улице, получили смертельные ранения.
Люди, которые их знали, вспоминают о погибших со слезами на глазах.
«Очень жалко… Здесь всегда сидели бабушки и детки. И вот это их семья, трое детей. Прилетело и молодая женщина…. Они хлеб раздавали все время. И вот, разнесло. И их теперь нету. Деток жалко, такие детки маленькие. Просто… Муж в шоке, Коля. Просто кошмар. И бабушек этих жалко…», - говорит соседка погибших.
По ее словам, погибших могло быть больше. Еще одна женщина как раз жарила пирожки и замешкалась.
«Получается, что задержалась с пирожками и живая», - говорит соседка.
Напомним, что утром 29 сентября Херсон пережил новую атаку, есть раненые.
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