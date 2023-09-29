Кожного дня війна, яку Росія розв’язала в Україні, приносить багато горя, відбирає життя і здоров’я.

Новий трагічний випадок через жорстокі військові дії стався на Харківщині, пише Politeka.net.

Як розповіли в Харівській ОДА, вдень 28 вересня поблизу с. Нова Гусарівка Ізюмського району пролунав вибух.

Як з’ясувалось, на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82.

«Двоє чоловіків 31-го та 68-ми років, що були у тракторі, отримали поранення та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості», - розповіли в ОДА про кількість постраждалих і їхній стан.

Додамо, раніше, 27 вересня, подібна трагедія сталася на Херсонщині. Там, поблизу села Новоберислав на російській міні в полі підірвався тракторист. Чоловік загинув.

Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Днем раніше, 26 вересня нещастя сталося поблизу села Калинівське. На міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Через детонацію вибухівки 44-річний чоловік дістав поранення ніг.

25 вересня повідомлялось про трагічний вибух на Харківщині - 62-річний водій автомобіля «КАМАЗ» 24 вересня під час польових робіт здійснив наїзд на невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Чоловік отримав поранення. Його доставили до лікарні.

Українців закликають не підходити та не торкатися вибухових пристроїв.

У разі виявлення небезпечного предмета необхідно телефонувати на номери спеціальних ліній «101» та «102».

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