Об этом заявил бывший советник президента Украины Алексей Арестович в интервью с журналистом Юрием Романенко.

Арестович утверждает, что бои предыдущих двух недель показали российским военным очень неприятную перспективу. Украинское командование смогло остановить контратаки российских войск и продолжает наступать, когда контратакуют выступление со всех сторон.

"Они максимально усиливают войска, понимая, что если будет прорыв в Очеретный, а дальше в Токмак, то промежуточные целые кампании Украина выполнит, чего они не могут себе позволить ни при каких обстоятельствах", - говорит экс-советник.

Сейчас Россия планирует перебросить на это направление одну из армий.

"Российское командование перебросило на это выступление дополнительные резервы. Сейчас принимают решение о переброске одной из армий. Прошу не пугаться, потому что армия это всего несколько бригад сейчас. Это не старая советская армия, которая была от трех до семи девизий. Скорее всего, это будет 49 из Сватовского направления в Роботино”, - говорит Арестович.

Как утверждает бывший советник президента, глядя на контратаки по всему периметру, особенно по западной стороне, мы видим, что на Востоке наши войска продолжают продвигаться, фактически не получив резервы и наступают против превосходящего противника.

Там идут жестокие бои за каждую посадку. Тем не менее, нашим удается отбивать контратаки и продолжать наступать», - отмечает он.

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