Украину всколыхнула новая трагедия, о ее обстоятельствах рассказали спасатели.

Как пишет Politeka.net, несчастье произошло в Запорожской области.

Утром второго октября спасатели получили сообщение о пожаре, вспыхнувшем в частном доме в одном из сел Запорожского района.

Соседи семьи, чей дом вспыхнул, рассказали спасателям, что внутри охваченного пламенем дома может находиться мать с двумя детьми.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 30 кв.м, но самые страшные опасения сбылись. В ходе оперативной разведки в горящем доме спасатели обнаружили 32-летнюю женщину и 9-летнего ребенка.

Мать и дитя уже были без признаков жизни.

Также выяснилась судьба второго ребенка – на момент возникновения пожара он находился у родственников. Это и спасло ей жизнь.

О причинах трагедии пока не сообщается – ее установят специалисты. Ведется расследование.

Напомним, что несчастье также случилось с матерью и ее двумя детьми в Херсоне. Девочки и женщина пострадали из-за вражеских обстрелов.

"Ранение средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать", - рассказали в прокуратуре Херсонщины о последствиях очередной вражеской атаки.

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